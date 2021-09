La definizione e la soluzione di: Bevande che non si possono vendere ai minorenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALCOLICI

Curiosità/Significato su: Bevande che non si possono vendere ai minorenni Coffee-shop evitare ogni tipo di pubblicità al proprio locale, vietare l'ingresso ai minorenni se non accompagnati, e vanno incontro alla revoca immediata della licenza 5 ' (624 parole) - 19:23, 2 ago 2021

Altre definizioni con bevande; possono; vendere; minorenni; Un contenitore per bevande; Forniva cibi e bevande alla truppa; Bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Spaccio di bevande; In borsa si possono fare allo scoperto; Cani che possono essere italiani o di Weimar; Possono essere fissi, calmierati o rincarati; Possono essere cutanei o... con le lacrime; Cedere, vendere; Ha del fegato da vendere ma non è il macellaio; Ciò che ha da vendere un commerciante; Acquistano per rivendere; Carica perlopiù minorenni; Si esercita sui minorenni; Ultime Definizioni