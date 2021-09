La definizione e la soluzione di: Si assume in politica... e nello yoga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSIZIONE

Curiosità/Significato su: Si assume in politica... e nello yoga Sri Aurobindo (sezione Ritorno nell'India britannica, opere letterarie e attivismo politico contro i britannici) 1950) è stato un filosofo e mistico indiano, considerato dai suoi discepoli un avatar, un'incarnazione dell'Assoluto. Poeta, scrittore e maestro di yoga, si 17 ' (2 416 parole) - 10:20, 31 mag 2021

Altre definizioni con assume; politica; nello; yoga; Sostanza da assumere a fini terapeutici; Ciascuno deve assumersi le proprie; La assume chi protegge; Le assume la modella; Organizzazione politica sciita libanese ara; La politica di cui si occupano i policy makers; Corrente politica di solito più conservatrice; In politica, quello disposto... è indivisibile; L'anello del velodromo; Cannelloni scanalati; Sono vicine nello smartphone; La cagnetta nello Sputnik; L’assume chi pratica yoga; Il fiore d'una posizione yoga; Gli estremi dello yoga; Posture dello yoga; Ultime Definizioni