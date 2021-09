La definizione e la soluzione di: Le arti come la scultura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLASTICHE

Curiosità/Significato su: Le arti come la scultura Arte ( Le Sette arti) escluse diverse di quelle che noi chiamiamo "belle arti", come la pittura e la scultura; le arti liberali e meccaniche erano state ridotte al numero 11 ' (1 349 parole) - 02:08, 3 set 2021

Una canzone partigiana italiana nota nel mondo; Anagramma di artista che rima con giornata; L'articolo del giornalista; Il partito di Pertini; Come dire taccagne; Come i soggetti che agiscono sotto impulso d'altri; Software come Adobe Flash o Windows Media ing; Tagliato come un cereale maturo; La scultura più nota di Mirone di Eleutère; Nella scultura, la cariatide al maschile; Canèfora, scultura femminile usata come colonna; Una è la scultura;