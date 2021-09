La definizione e la soluzione di: Le arti come la caricatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VISIVE

Curiosità/Significato su: Le arti come la caricatura arti visive di soggetti riferibili alle principali arti visive: Pittura Disegno Grafica Incisione Illustrazione caricatura Fumetto Glossopoiesi Scrittura Prosa Poesia 3 ' (320 parole) - 22:36, 5 dic 2020

Altre definizioni con arti; come; caricatura; Come le parti che valgono l'uno per cento; Come una partita di tennis al coperto ing; Vescovo, martire e santo milanese del IV secolo; Riccioli di scarti di legno; Agile... come la meccanica newtoniana; Come i cibi gustosi e ben conditi; Come le parti che valgono l'uno per cento; Come certe Odi di Giosuè Carducci; Si può farlo come un ghiro; Imitare in modo caricaturale; Versioni caricaturali di opere; Ultime Definizioni