La definizione e la soluzione di: Annunciatrici delle previsioni del tempo in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METEORINE

Curiosità/Significato su: Annunciatrici delle previsioni del tempo in TV Alessia Patacconi (categoria Attori italiani del XX secolo) parte del nuovo gruppo di Annunciatrici della RAI, annunciando i programmi di Rai 3, ed è l'unica a rimanere ancora in carica come annunciatrice nella 4 ' (590 parole) - 15:04, 28 giu 2021

Una delle sensazioni tattili; Un reality di Real Time: Il castello delle __; Decorre dal momento delle dimissioni; Il limite delle forze; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Le previsioni del tempo in TV; Le previsioni del tempo; Un... passatempo alla TV; Temporaneo, provvisorio; Suona il violino a tempo perso; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum;