La definizione e la soluzione di: Un altro nome dell'alcolismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un altro nome dell alcolismo

Once Were Warriors - Una volta erano guerrieri (categoria Film sull'alcolismo) segnati da un destino di alcolismo e ghettizzazione, relegati in fatiscenti periferie, lasciati soli a incattivirsi e a sbranarsi l'un l'altro. Jake Heke 10 ' (1 049 parole) - 00:47, 15 apr 2021