La definizione e la soluzione di: In alcune regioni è sinonimo gergale di schiaffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINQUINA

Curiosità/Significato su: In alcune regioni e sinonimo gergale di schiaffo

Altre definizioni con alcune; regioni; sinonimo; gergale; schiaffo; Così sono dette alcune piante del genere Dahlia; In alcune auto è apribile sopra la testa; Sali diffusi in alcune rocce metamortiche; Alcune camicie ne hanno due sul petto; Monte sardo tra le subregioni Logudoro e Gallura; Depressione tipica delle regioni carsiche; Enti territoriali tra i comuni e le regioni; Può essere ordinario o speciale per le nostre regioni; Un sinonimo di lecceti; Un sinonimo usato per intendere l'alcolismo; Sinonimo di inceppato, riferito a meccanismo; In italiano, sinonimo di pallet; Un linguaggio gergale; Un modo gergale di intendere le sigarette; Termine gergale romanesco per la prigione; Modo più gergale per dire collaboratori scolastici; Facile agli schiaffoni; Ultime Definizioni