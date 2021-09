La definizione e la soluzione di: Un verbo come essere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARE

Curiosità/Significato su: Un verbo come essere verbo ausiliare Un verbo ausiliare (dal latino verbum auxiliare) è un verbo utilizzato in combinazione ad un altro per dare un particolare significato della forma verbale 8 ' (905 parole) - 16:04, 14 apr 2021

