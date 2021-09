La definizione e la soluzione di: Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GARZA

Curiosità/Significato su: Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni Glossario di cucito imita la pelle di daino. Altezza misura della distanza tra le cimose di una pezza di stoffa. Ago è un attrezzo utilizzato per cucire, di forma allungata 22 ' (3 201 parole) - 16:22, 1 mar 2021

L'anello del velodromo; Veloce imbarcazione; Veloci... topi; Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici; Pregiato cotone egiziano; Nelle candele sono generalmente di cotone; Stoffa in cotone chiamata come una città cinese; Il cotone che assorbe i liquidi; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Grasso di maiale utilizzato in cucina; Raggio utilizzato in chirurgia; Il gas utilizzato per i dirigibili; Serve per le medicazioni;