La definizione e la soluzione di: Un utensile per lavorare metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRESA

Curiosità/Significato su: Un utensile per lavorare metalli Tornitura (sezione Durata di un utensile) così un truciolo. La macchina utensile usata per la tornitura è il tornio. La tornitura viene utilizzata ampiamente nella lavorazione di metalli, ma anche 11 ' (1 485 parole) - 08:49, 4 mag 2021

Altre definizioni con utensile; lavorare; metalli; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Utensile da cucina per preparare il pesto; Utensile da cucina; Attrezzo, utensile; Non può lavorare se la corda non è tesa; Lavorare con un noto stumento a rotazione; Lavorare il marmo; Si offrono di lavorare gratis; Punta metallica o spina molto dura e acuminata; Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico; Quello per le ostriche è in maglia metallica; Volontà... metalliche; Ultime Definizioni