La definizione e la soluzione di: Un.... termosifone in tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCALDAMANI

Curiosità/Significato su: Un.... termosifone in tasca Fatti del G8 di Genova (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) della morte di un ragazzo spagnolo, colpito da un sasso. Dato che nella tasca di Carlo Giuliani venne rinvenuto dalle forze dell'ordine il telefono cellulare 153 ' (17 145 parole) - 00:25, 4 set 2021

Altre definizioni con termosifone; tasca; Il profittatore che non paga mai di tasca sua; Una tasca... idiomatica; Un promemoria tascabile; Li abbiamo in tasca dal 2002; Ultime Definizioni