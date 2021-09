La definizione e la soluzione di: Storiche spedizioni in Terrasanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCIATE

Curiosità/Significato su: Storiche spedizioni in Terrasanta Cavalieri templari (sezione Crescita dell'Ordine e ramificazione in Europa) colloca nella Terrasanta al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. In quell'epoca le 116 ' (13 656 parole) - 14:17, 14 ago 2021

