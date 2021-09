La definizione e la soluzione di: Stesa... come la Paolina Borghese del Canova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SDRAIATA

Curiosità/Significato su: Stesa... come la Paolina Borghese del Canova Viareggio (sezione Musei Civici di Villa Paolina) ricostruito nel XX secolo Faro della Diga Foranea Villa Paolina, residenza estiva di Paolina Borghese, sorella di Napoleone Bonaparte, costruita nel 1822 96 ' (11 050 parole) - 20:24, 5 set 2021

