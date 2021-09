La definizione e la soluzione di: Squallida come una prigione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TETRA

Curiosità/Significato su: Squallida come una prigione Adolf Hitler (sezione La Thule Gesellschaft come nutrice del futuro Führer) morosità per due volte: la prima da una Squallida stanza nel quartiere viennese di Alsergund; la seconda volta da una vera e propria bettola poco distante 185 ' (22 745 parole) - 00:53, 26 ago 2021

