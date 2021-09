La definizione e la soluzione di: La squadra prima in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPOLISTA

Curiosità/Significato su: La squadra prima in classifica classifica mondiale della FIFA Disambiguazione – Se stai cercando la classifica femminile, vedi classifica mondiale femminile della FIFA. La classifica mondiale della FIFA o ranking mondiale 36 ' (3 395 parole) - 12:42, 6 set 2021

La sgangherata squadra di spie di Alan Ford; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio; Squadra di calcio campana giallorossa; Città olandese della squadra di calcio PSV; Né prima né dopo; Ani va prima di nov; Venticello primaverile; Il giorno prima del giorno prima; E' in testa alla classifica; Ai piedi della classifica; Classifica... senza assi; Le prime in classifica;