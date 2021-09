La definizione e la soluzione di: Ridotte in cattivo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCASSATE

Curiosità/Significato su: Ridotte in cattivo stato Allegoria ed effetti del Buono e del cattivo Governo L'Allegoria ed Effetti del Buono e del cattivo Governo è un ciclo di affreschi fatti sul papiro di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), conservato nel Palazzo 26 ' (3 520 parole) - 02:53, 21 lug 2021

Auto di dimensioni ridotte; Ridotte in minuti pezzi; Case malridotte e in rovina; Ridotte a brandelli; Cattivo odore, puzza; Un cattivo odore, detto anche ironicamente; Comportamento cattivo e infimo; È il superlativo assoluto di cattivo; I giorni di chi sta per essere arrestato; Lo dice l'intervistato; Lo stato con i laghi di Ocrida e di Scutari; Non è stato preso, come un bersaglio;