La definizione e la soluzione di: Ci ricorda Madre Teresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ci ricorda Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta per la pace 1979 Madre Teresa di Calcutta, nata Anjezë Gonxhe Bojaxhiu [a'??z? 'g?n?? b?ja'd?iu], per la Chiesa cattolica Santa Teresa di Calcutta per 71 ' (8 333 parole) - 23:19, 4 set 2021