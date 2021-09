La definizione e la soluzione di: Fa ricerche per I'UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERN

Curiosità/Significato su: Fa ricerche per I UE Uscita del Regno Unito dall'Unione europea (sezione Negoziati per la riforma dell'adesione e indizione del referendum) il 52% degli elettori britannici ha votato per lasciare l'Unione mentre il 48% ha votato per rimanere nell'UE. Il governo britannico ha formalmente annunciato 115 ' (8 816 parole) - 13:58, 2 ago 2021

