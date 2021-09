La definizione e la soluzione di: Quella monaca era comune in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOCA

Curiosità/Significato su: Quella monaca era comune in Sardegna Regno di Sardegna aragonese o quello sabaudo, vedi Regno di Sardegna (1324-1720) o Regno di Sardegna (1720-1861). Il Regno di Sardegna fu un'entità statuale dell'Europa meridionale 71 ' (9 009 parole) - 18:20, 1 set 2021

L'Enel cura quella della corrente; C'è anche quella a r.l; Quella forfetaria è un'agevolazione fiscale; Quella di San Patrignano fu fondata da Muccioli; Una monaca francescana; La Monaca... fra i quartieri di Roma!; Il nobile milanese che amò la monaca di Monza; Precede il nome della monaca; Il comune veneto con la piazza a scacchiera; Ondata di liquido gettata con un comune recipiente; Comune lucano affacciato sul Tirreno; Comune basilicatese affacciato sul Tirreno; Un'isola a nord della Sardegna; Il Christian presidente della Sardegna nel 2019; Così è anche detta l'acquavite in Sardegna; Quelle del bue marino sono a Dorgali, in Sardegna;