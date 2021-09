La definizione e la soluzione di: Orazione... in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRECE

Curiosità/Significato su: Orazione... in poesia Marco Tullio Cicerone (categoria Voci in vetrina - biografie) ("In difesa di una donna di Arezzo", 80 a.C.), orazione pronunciata nel ruolo di difensore. Pro Lucio Murena ("A favore di Murena", 63 a.C.), orazione pronunciata 111 ' (13 972 parole) - 17:15, 3 set 2021

