La definizione e la soluzione di: Non fa che girare attorno al centro.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Curiosità/Significato su: Non fa che girare attorno al centro Ruota della preghiera (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dell'A??ama?gala. Al centro del cilindro è un "albero della vita", spesso in legno o metallo con alcuni mantra scritti o avvolti attorno ad esso. Molte migliaia 13 ' (1 600 parole) - 21:03, 23 ago 2021

Altre definizioni con girare; attorno; centro; Raggirare, truffare; Girare... in barca; Segnale stradale che obbliga a girare attorno; Un posto per girare; Attorno al suo stretto si sviluppa Istanbul; Quartiere di Cagliari attorno a un noto santuario; Ci si gira attorno; La linea immaginaria attorno cui mota il nostro pianeta; Sistemarsi... in centro; Grande centro religioso e culturale svedese; Il centro delle Langhe; E' tipico... al centro;