La definizione e la soluzione di: In mezzo alla penisola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IS

Curiosità/Significato su: In mezzo alla penisola Númenor (categoria Regni della Terra di mezzo) Albero Laurelin, di Valinor. La penisola, grazie ai suoi boschi, era sfruttata per la costruzione di imbarcazioni. La penisola orientale aveva un clima fresco 51 ' (6 759 parole) - 13:57, 2 set 2021

