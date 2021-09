La definizione e la soluzione di: Luogo per asceti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREMO

Curiosità/Significato su: Luogo per asceti ascetismo ( asceti) un "abitante della foresta" (vanaprastha) e di un asceta errante (parivrajaka). Questi erano asceti che - spesso in età avanzata - si ritiravano nella 46 ' (6 444 parole) - 19:36, 21 lug 2021

