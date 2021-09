La definizione e la soluzione di: Guida le navi in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILOTA

Curiosità/Significato su: Guida le navi in porto porto Flavia trasportatore estraibile, il materiale veniva stivato direttamente sulle navi alla fonda. Tra le due gallerie erano sistemati nove enormi sili per lo stivaggio 4 ' (368 parole) - 14:45, 2 set 2021

