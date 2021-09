La definizione e la soluzione di: Della durata di dodici mesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Della durata di dodici mesi

Calendario ebraico (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Originariamente la durata dei mesi non era stabilita in anticipo, ma l'inizio di ogni mese veniva fissato tramite l'osservazione diretta Della Luna nuova; nel 24 ' (2 680 parole) - 15:48, 3 set 2021