La città che sostituì come capitale Karachi

Soluzione 10 lettere : RAWALPINDI

Curiosità/Significato su: La citta che sostitui come capitale Karachi BMW (categoria Aziende quotate presso la Borsa di Francoforte) inoltre la produzione delle Serie 3 e delle Serie 5 a Chennai, in India e a Karachi, Pakistan. La produzione BMW si caratterizza da sempre per la propensione 77 ' (10 573 parole) - 21:22, 20 lug 2021

