La definizione e la soluzione di: Calze unite per la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLLANT

Curiosità/Significato su: Calze unite per la vita Repubblica di Venezia ( La Serenissima) sartori da Calze e si dedicavano rispettivamente a confezionare vestiti, giacche di fustagno e Calze. Con l'inizio del Rinascimento seguendo la moda europea 119 ' (13 964 parole) - 00:18, 30 ago 2021

Ultime Definizioni