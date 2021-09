La definizione e la soluzione di: Si aprono entrando in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSTILITÀ

Curiosità/Significato su: Si aprono entrando in guerra Fronte occidentale (1914-1918) ( Fronte Occidentale (Prima guerra mondiale)) occidentale fu il teatro dell'inizio delle operazioni della prima guerra mondiale. Il fronte si aprì nell'agosto 1914 quando l'esercito tedesco invase il Lussemburgo 128 ' (16 568 parole) - 11:33, 25 lug 2021

Non sono muti, eppure non aprono bocca; Sì aprono in casa per cambiare aria; Si aprono tra i monti; Si aprono a votazione ultimata; Entrando a Sydney; Entrando... in Emilia; Entrando... in Abruzzo; Si pagava entrando in città; Fu sconfitto a Crécy nella Guerra dei Cent'anni; Cimitero dei Caduti di guerra; Aereo da guerra; Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973;