La definizione e la soluzione di: Un'abbreviazione davanti a Sig. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un abbreviazione davanti a Sig

Ortografia della lingua italiana (sezione Il punto di abbreviazione) usa obbligatoriamente: nelle abbreviazioni per troncamento, alla fine: sig. (signore), p. (pagina); nelle abbreviazione per contrazione, in mezzo: f.lli 83 ' (7 692 parole) - 21:45, 3 ago 2021