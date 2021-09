La definizione e la soluzione di: Sta con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INOPEROSO

Curiosità/Significato su: Sta con le mani in mano mano "tenere le mani in tasca" o "stare con le mani in mano". Le mani denotano anche un'appartenenza ad una classe sociale: le mani curate delle professioni intellettuali 20 ' (2 545 parole) - 02:01, 19 ago 2021

