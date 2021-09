La definizione e la soluzione di: Il signore in romanesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ER

Curiosità/Significato su: Il signore in romanesco Dialetto romanesco pronuncia come in "perché"). Adattando le apocopi (di cui il romanesco abbonda) rispetto allo standard italiano si permette la lettura del romanesco anche a 63 ' (8 188 parole) - 22:39, 24 ago 2021

