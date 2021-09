La definizione e la soluzione di: In Piemonte ospita la Basilica di San Gaudenzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOVARA

Curiosità/Significato su: In Piemonte ospita la Basilica di San Gaudenzio Basilica di San Gaudenzio 448828; 8.619669 La Basilica di San Gaudenzio è un importante luogo di culto cattolico della città di Novara, in Piemonte, famosa per la sua cupola, alta 25 ' (2 855 parole) - 08:36, 28 apr 2021

Un fiume piemontese affluente destro del Po; Una catena piemontese di negozi di abbigliamento; Vi si affrontarono piemontesi e austriaci nel 1859; Noto marchio piemontese specializzato in spumanti; Ospita il sito archeologico di Morgantina, in Sicilia; Ospita molti uccelli; Ospita le note; Le ospita l'ovile; Comune basilicatese affacciato sul Tirreno; Quello della Basilica di Gerusalemme è Santo; Basilica di San Pietro : Pietà = Basilica di San Pietro in Vincoli : x; La basilica di Nostra Signora del , Saragozza;