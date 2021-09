La definizione e la soluzione di: Un pezzo scritto per il teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIECE

Curiosità/Significato su: Un pezzo scritto per il teatro teatro greco di Siracusa 37°04'33?N 15°16'30?E? / ?37.075833°N 15.275°E37.075833; 15.275 Il teatro greco di Siracusa è un teatro costruito nella sua prima fase nel V secolo a.C., situato 25 ' (2 621 parole) - 16:55, 5 apr 2021

