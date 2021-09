La definizione e la soluzione di: 38 per gli antichi romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : XXXVIII

Curiosità/Significato su: 38 per gli antichi romani Monetazione romana La monetazione romana si riferisce alle monete emesse da Roma antica dalle prime forme premonetali alla caduta dell'Impero romano d'Occidente. Nella prima 37 ' (3 215 parole) - 01:44, 26 mag 2021

