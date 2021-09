La definizione e la soluzione di: Per chi viaggia in direzione ostinata e __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRARIA

Curiosità/Significato su: Per chi viaggia in direzione ostinata e __ In direzione ostinata e contraria In direzione ostinata e contraria è la prima antologia ufficiale postuma di Fabrizio De André uscita nel novembre del 2005, che si propone di costituire 8 ' (858 parole) - 11:48, 20 apr 2021

Le teme chi viaggia in autostrada; Se lo porta il viaggiatore; Viaggia ogni giorno per raggiungere l'ufficio; Le disfa il viaggiatore; Direzione abbreviazione; La direzione da cui si vorrebbe avere il vento; La direzione dello spettacolo; La direzione di chi sale; Insistente, ostinata;