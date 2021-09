La definizione e la soluzione di: Parenti vissuti in altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTENATI

Curiosità/Significato su: Parenti vissuti in altri tempi tempi difficili tempi difficili (Hard Times - For These Times) è il decimo romanzo di Charles Dickens, pubblicato per la prima volta nel 1854. Il libro è uno dei romanzi 37 ' (4 636 parole) - 15:47, 15 lug 2021

Altre definizioni con parenti; vissuti; altri; tempi; Gruppo sociale composto da parenti; Non apparenti; Parenti non prossimi; Il regista di Parenti serpenti; I tempi vissuti da eroi; Parenti già vissuti; Resti di animali vissuti nell'era preistorica; Lasciare spazio ad altri: farsi __; Grandi veicoli che ne trasportano altri; Piazze d'altri tempi; Tale è il gesto di chi rischia per salvare altri; Si gioca con partite in quattro tempi; Tempio cristiano; Superata, non al passo coi tempi; Piazze d'altri tempi; Ultime Definizioni