La definizione e la soluzione di: Non è stato preso, come un bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCATO

Curiosità/Significato su: Non e stato preso, come un bersaglio Non è un paese per vecchi una moneta. Llewelyn Moss: un operaio reduce della guerra del Vietnam principale bersaglio del killer Chigurh per aver preso numerose mazzette di denaro 8 ' (1 133 parole) - 16:11, 15 lug 2021

Altre definizioni con stato; preso; come; bersaglio; Il Guglielmo che è stato segretario della CGIL; Lo Stato con Dakar; Contestato dal pubblico; Assunzione di funzioni vicarie di capo dello Stato; Il boccone preso tra un pasto e l'altro; Preso dal sonno; Ingannato, preso in trappola; Un colpo in buona parte evitato: preso di __; Come Ettore e Paride; Lo sono preposizioni come di, a, da, in e con; Asta di materiale solido usabile anche come arma; C'è chi lo è come un chiodo; Un bersaglio da tiro a volo; La prende chi vuol colpire il bersaglio; E' diretto al bersaglio; Bersaglio al poligono; Ultime Definizioni