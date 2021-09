La definizione e la soluzione di: Non è in grado di proteggersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDIFESO

Curiosità/Significato su: Non e in grado di proteggersi Omicidio di Sophie Lancaster e hanno continuato a prendere a calci, senza rimorsi, due persone del tutto indifese, che non erano in grado di proteggersi a causa del livello di violenza 35 ' (4 698 parole) - 09:14, 25 ago 2021

Altre definizioni con grado; proteggersi; Si spendono a Belgrado; Grado, livello in ambito morale; Condizione di deriva e degrado; Un alto grado della marina militare; Ultime Definizioni