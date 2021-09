La definizione e la soluzione di: In mezzo al fiocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Curiosità/Significato su: In mezzo al fiocco Barca a vela supporta il genoa e uno, interno, che supporta il fiocco. Il catboat è simile allo sloop, ma privo di fiocco e con l'albero posizionato verso prua. il Ketch 10 ' (1 300 parole) - 12:03, 12 ago 2021

