La definizione e la soluzione di: Lacerare in tanti pezzi: fare a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRANDELLI

Curiosità/Significato su: Lacerare in tanti pezzi: fare a __ Allosaurus (sezione Ritrovamenti in Europa) carne della vittima per poi usare i denti come una sega per strappare e Lacerare, al contrario di altri teropodi come il Tyrannosaurus il cui morso era 111 ' (13 234 parole) - 13:44, 23 ago 2021

