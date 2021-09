La definizione e la soluzione di: Incomincia in cima al valico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISCESA

Curiosità/Significato su: Incomincia in cima al valico Passo dello Stelvio (categoria Valichi della provincia di Sondrio) (Stilfser Joch in tedesco, 2758 m s.l.m.) è un valico alpino delle Alpi Retiche, nonché il più alto valico automobilistico d'Italia, davanti al colle dell'Agnello 24 ' (2 527 parole) - 19:05, 26 ago 2021

