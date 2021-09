La definizione e la soluzione di: Frutti a volte serviti con la panna come dessert. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRAGOLE

Curiosità/Significato su: Frutti a volte serviti con la panna come dessert Pesca Melba (categoria Dolci a base di Frutti di bosco) hanno Frutti di bosco freschi). Si può decorare ulteriormente con panna montata o con mandorle fresche in scaglie (altrimenti tostate in forno con zucchero 6 ' (631 parole) - 14:50, 20 apr 2021

