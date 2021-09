La definizione e la soluzione di: Il formato delle foto per i documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESSERA

Curiosità/Significato su: Il formato delle foto per i documenti Google Drive ( Google documenti e Fogli Lavoro) anche i documenti creati con Google documenti. Al debutto del servizio, i client necessari per sincronizzare i vari tipi di file erano disponibili per i seguenti 11 ' (1 267 parole) - 06:26, 10 apr 2021

Altre definizioni con formato; delle; foto; documenti; Le 18 buche... in formato ridotto; Una vetrina... in formato editoriale; Un formato extralarge di bottiglie di vino fra; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; Una delle più antiche città mesopotamiche; I bordi rialzati delle piste da corsa; Il genere delle serie Friends e Frasier ing; L'indipendenza... delle batterie; Quello d'argento si usa in medicina e fotografia; Le fotografie... in miniatura; Nato a Neunkirchen il 29 settembre 1958, il personaggio rafigurato nella foto è l'amministratore delegato e team principal della Williams; Se ne servono pittori, scultori e fotografi; Borsa spesso rigida per stampe, fogli e documenti; Mobile dedicato alla raccolta di documenti; Fascicoli, pacchi con libri o documenti; Si appone su documenti non cartacei;