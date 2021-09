La definizione e la soluzione di: Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALFISTA

Curiosità/Significato su: Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta Alfa Romeo Giulia GT Giulietta Sprint con motore 1.6 della Giulia Ti, di cui mantiene l'impostazione generale della carrozzeria e anche la classica collocazione motore e cambio 33 ' (2 949 parole) - 03:22, 26 mag 2021

Altre definizioni con appassionato; auto; come; giulia; giulietta; Ce l'ha ben fornita l'appassionato di registrazioni; Sofferto ma anche appassionato; Un appassionato intenditore; Un appassionato studioso; Quelle per auto non si passano sulla testa; Il Caetano fra i più noti cantautori brasiliani; Il Sergio autore de I misteri di Alleghe; Lo è un atteggiamento conservativo e cauto; Marchio d'abbigliamento nato come Maglificio Piave; Frutti a volte serviti con la panna come dessert; Come la dermatite anche detta neurodermite; Attraversato come un fiume; Regione: Venezia Giulia; Una Giuliana attrice; La città capoluogo del Friuli Venezia Giulia; La Casa della Giulia e della Giulietta; La Casa della Giulia e della Giulietta; Il cognome della Giulietta di Shakespeare; Amò Giulietta; Il bello di Giulietta; Ultime Definizioni