La definizione e la soluzione di: Antipasti conservati in un grasso vegetale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOTTOLI

Curiosità/Significato su: Antipasti conservati in un grasso vegetale Seitan (sezione Seitan in Oriente) colesterolo e grassi. Il seitan contiene pochi grassi (1,5%). A causa dell'elevata presenza di glutine, il seitan è controindicato in modo assoluto per 4 ' (492 parole) - 11:11, 18 lug 2021

