La definizione e la soluzione di: Zone delle città in cui sono vietate le auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ISOLE PEDONALI

Curiosità/Significato su: Zone delle citta in cui sono vietate le auto Gas di petrolio liquefatti (sezione Durata delle bombole) piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a GPL. Contravvenire alle 18 ' (2 212 parole) - 13:14, 12 lug 2021

