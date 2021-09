La definizione e la soluzione di: Un vino per le scaloppine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARSALA

Curiosità/Significato su: Un vino per le scaloppine Scaloppina pubblicazioni di vari gastronomi italiani come Giovanni Vialardi o Ada Boni.. Le scaloppine sono fettine di carne sottili, di solito manzo o anche pollo, infarinati 3 ' (228 parole) - 20:08, 15 lug 2021

Altre definizioni con vino; scaloppine; Bovino preistorico; Un vino di Pantelleria; Ottimo vino vesuviano; I suoi Castelli ci ricordano il vino Verdicchio; Un taglio adatto per le scaloppine; Ultime Definizioni