La definizione e la soluzione di: Una zona in cui le navi possono arenarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SECCA

Curiosità/Significato su: Una zona in cui le navi possono arenarsi Pacific Trash Vortex (sezione Container delle navi cargo) container trasportati da navi cargo, il cui contenuto va non solo ad alimentare il North Pacific Gyre, ma anche ad arenarsi su spiagge poste ai confini 25 ' (2 611 parole) - 15:09, 27 lug 2021

Altre definizioni con zona; navi; possono; arenarsi; La zona toscana percorsa dal Serchio; La zona di Cortona; Appartenenti alla zona del fiume di Gorizia; Bella zona di Napoli; Navigano sui laghi; Gli Scandinavi dei fiordi; Navi mercantili a vapore; Antica famiglia genovese del navigatore Antoniotto; A quella fumogena possono ricorrere i militari; Possono essere domenicali, festive, lampo..; Possono essere camone; Possono avere lenti polarizzate; Ultime Definizioni