La definizione e la soluzione di: Una delle spiagge dello sbarco alleato in Normandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMAHA

Curiosità/Significato su: Una delle spiagge dello sbarco alleato in Normandia sbarco in Sicilia operazione delle truppe alleate sul suolo italiano durante la guerra e segnò l'inizio della campagna d'Italia. Lo sbarco in Sicilia costituì una delle più grandi 145 ' (18 539 parole) - 03:40, 14 lug 2021

La M delle auto marcate GM; La membrana nelle zampe delle anatre; Si usa per rivestire padelle; Un codice delle banche; Affollano le spiagge in estate; Se ne fa largo uso sulle spiagge; Punteggiano le spiagge in estate; Sorveglia e assiste sulle spiagge; Un modello in casa Toyota; La Michelle dello spettacolo; Eliminazione dello strato esterno di pelle ing; Assunzione di funzioni vicarie di capo dello Stato; Film di Denis Villeneuve su uno sbarco alieno; Appoggiò lo sbarco in Normandia sigla; L'Operazione dello sbarco in Normandia ing; Truppe da sbarco; Supremazia di uno stato su un alleato; Alleato del reo; Eroe etrusco che fu alleato di Enea; Appoggiò lo sbarco in Normandia sigla; E' storico quello avvenuto in Normandia nel 1944; La città della Normandia capoluogo del Calvados; L'Operazione dello sbarco in Normandia ing;