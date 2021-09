La definizione e la soluzione di: Un torneo come la Giostra del Saracino di Arezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUINTANA

Curiosità/Significato su: Un torneo come la Giostra del Saracino di Arezzo Giostra del Saracino (Arezzo) La Giostra del Saracino è un torneo equestre che si tiene due volte all’anno ad Arezzo (giugno e settembre). Pur con origini medievali, si disputa in era 45 ' (5 477 parole) - 13:16, 30 ago 2021

Altre definizioni con torneo; come; giostra; saracino; arezzo; Squadre che si sfidano nell'ultima gara del torneo; Spettacolare torneo di cavalieri; Torneo canoro per dilettanti; Si compilano a fine torneo; Un personaggio come Chiara Ferragni; Un cane come Rex; Una faccina come :-; Le valutazioni economiche come tripla A; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; In quello Medio si giostrava; Dà nome a una giostra aretina; Zona valligiana a nord della provincia di Arezzo; Il centro di Arezzo; In provincia di Arezzo; Si svolge due volte l'anno ad Arezzo; Ultime Definizioni